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В откровенном платье и на каблуках: Ким Кардашьян показала, как выглядела в седьмом классе

Звезда реалити даже в школе умела эпатировать общественность

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Ким Кардашьян любит делиться архивными снимками Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян любит делиться архивными снимками Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская светская львица Ким Кардашьян, не так давно "вживившая" в свою шею довольно странное и пугающее ожерелье, которое еще и светится в темноте, порадовала своих подписчиков архивным снимком. 

На фото телезвезда позирует с ярким макияжем в откровенном образе. Ким одета в модное в то время платье-жакет, которое подчеркивает ее пышный бюст, черные прозрачные колготки и туфли на высоком каблуке.

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Ким училась в классе под номером 4
Фото: instagram.com/kimkardashian
 

"Седьмой класс. Это моя помада "на выход". Надо бы ее вернуть", – подписала фото Кардашьян.

"Подождите, если это седьмой класс, то как же вы выглядели в старшей школе?", "Вы выглядите отлично, но где ваша вторая нога?", "В седьмом классе я носила только джинсы и футболки", "Седьмой класс? Да ладно, вы выглядите супервзрослой!", "Тогда вы были красивее, чем сейчас", – прокомментировали снимок подписчики звезды.  

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Напомним, Ким Кардашьян вышла в свет в просвечивающемся боди. Ким выбрала такой наряд для вечернего выхода со своим мужем, рэпером Канье Уэстом. Свой образ телезвезда дополнила серебристой юбкой и темными очками.

Известно, что Ким Кардашьян занимается собственной линией косметики и парфюмов, она также без ума от макияжа. Дабы вывести свое мастерство на новый уровень Ким посетила морг, чтобы научится делать макияж покойникам. После этого она заставила свою мать – Крис Дженнер притвориться мертвой, чтобы попрактиковаться на ней. Ранее в шоу Ким утверждала, что она "одержима смертью".

Смотрите видео о ссоре сестер Кардашьян:

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Источник: "Сегодня"
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