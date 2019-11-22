В ответ экс-супруге: Брэд Питт выдвинул обвинения Анджелине Джоли – СМИ

Актер заявил, что бывшая супруга "отравляет их детей"

Брэд Питт Фото: AFP

Накануне в СМИ появилась информация о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли затаила обиду на своего экс-супруга Брэда Питта. Знаменитость уверяет, что из-за актера и его желания видеться с детьми, она не может осуществить мечту – переехать жить в Европу. Но, как оказалось, у Брэда также есть причины для обвинения бывшей супруги.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, узнайте в ролике:

Как пишет издание Radar Online со ссылкой на свои источники, звезда фильма "Однажды в Голливуде" считает, что Джоли "отравляет детей", настраивая их против него. По его словам, актриса настраивает против него 18-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнего Захара, 13-летнюю Шайло и 11-летних двойняшек Вивьен и Нокс. Но звездный отец собирается бороться с манипуляциями экс-супруги.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Отметим, что битва за опеку над детьми между двумя кинозвездами все еще продолжается с 2016 года. В этом году суд расширил права Питта, позволив ему больше времени проводить с детьми, несмотря на то, что Анджелина была против. По сообщениям американских СМИ актер надеется, что на День Благодарения ему удастся забрать детей к себе.

Ранее она призналась изданию Harper's Bazaar, что ей очень нравится жить за границей, но из-за Питта ей придется обоcноваться в Лос-Анджелесе — поскольку он хочет регулярно видеться с детьми, и суд поддержал его требования.

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