В ожидании чуда: беременная Кейт Хадсон показала большой живот

Актриса не стесняется позировать в открытом купальнике

Кейт Хадсон. Фото: Getty

Голливудская актриса Кейт Хадсон беременна третьим ребенком и вскоре родит дочь от своего избранника Дневные Фудзикавы.

Новые снимки кругленького животика 39-летняя Хадсон опубликовала на своей странице в Instagram.

Кейт Хадсон Фото: instagram.com/katehudson/

Актриса позирует в желтом купальнике с халатом и демонстрирует беременный живот. Также она занимается спортом у бассейна.

Кейт Хадсон Фото: instagram.com/katehudson/

Стоит отметить, что звезда уже воспитывает двух сыновей – 6-летнего Бингэма и 14-летнего Райдера.

Напомним, Кейт Хадсон частенько демонстрирует свой округлый животик. Соответствующие фото актриса публикует в своем Instagram. На одном из снимков Кейт в коротком топе и леггинсах релаксирует на полу.

Актриса совершенно не боится выходить в свет в своем положении и выглядит всегда блистательно.