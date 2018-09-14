В ожидании чуда: беременная Кейт Хадсон показала большой живот
Актриса не стесняется позировать в открытом купальнике
Голливудская актриса Кейт Хадсон беременна третьим ребенком и вскоре родит дочь от своего избранника Дневные Фудзикавы.
Новые снимки кругленького животика 39-летняя Хадсон опубликовала на своей странице в Instagram.
Актриса позирует в желтом купальнике с халатом и демонстрирует беременный живот. Также она занимается спортом у бассейна.
Стоит отметить, что звезда уже воспитывает двух сыновей – 6-летнего Бингэма и 14-летнего Райдера.
Напомним, Кейт Хадсон частенько демонстрирует свой округлый животик. Соответствующие фото актриса публикует в своем Instagram. На одном из снимков Кейт в коротком топе и леггинсах релаксирует на полу.
Актриса совершенно не боится выходить в свет в своем положении и выглядит всегда блистательно.
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Источник: "Сегодня"