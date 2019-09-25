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"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

В актрисе в больницу приходил нотариус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в больнице уже несколько недель. Недавно появилась информация, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" взяли под охрану и прооперировали. Более того, дочь актрисы 23-летняя Анна Заворотнюк впервые сделала публичное заявление и обратилась к журналистам с просьбой прекратить спекуляции вокруг болезни мамы.

К Анастасии Заворотнюк приставили охрану. Детали в сюжете:

Пока достоверно неизвестно, в каком состоянии находится звезда сериала "Моя прекрасная няня", но, по информации Дни.ру, в палату к Анастасии Заворотнюк уже приходил нотариус, чтобы оставить завещание.

"Подробностей не знаю, но санитарки шептались, что в палате оформляли завещание. В завещании всегда есть фраза, что мол, "я находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, на случай моей смерти, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение". А поскольку Настя, как я слышал, сейчас пришла в себя и понимает, что делает, родные, насколько мне известно, и поспешили уладить бумажные формальности", — рассказал проверенный источник издания.

Отметим, семья Анастасии Заворотнюк не комментирует ее состояние здоровья. Но недавно старшая дочь актрисы, 23-летняя Анна, дала первый публичный комментарий, в котором, в частности, обратилась к журналистам.

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