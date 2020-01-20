В парике: Алла Мазур показала последствия химиотерапии

Телеведущая предстала в парике

Алла Мазур Фото: Facebook-страница Аллы Мазур

Еще в начале ноября известная украинская телеведущая Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Как призналась Мазур, сначала ей хотелось спрятаться ото всех, однако позже телеведущая поняла, что не стоит молчать об онкологии.

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Недавно телеведущая заявила, что ждет операцию и не теряет позитивного настроя. Алла Мазур также рассказала о том, что пережила четыре химиотерапии. По ее словам, прогресс виден, но побочные эффекты дают о себе знать. Знаменитость отметила, что в первую очередь они заметны по прическе.

Отметим, несмотря на рак, Алла Мазур продолжила работать. Теперь телеведущая появляется перед зрителями в парике. На своей странице в Facebook звезда продемонстрировала вынужденные изменения в образе.

Алла Мазур в парике Фото: Facebook-страница Аллы Мазур

Отметим, звездные коллеги всячески поддерживают Аллу Мазур и призывают ни в коем случае не опускать рук. Среди них и телеведущая Янина Соколова, которая сама несколько месяцев назад поборола онкологию.

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