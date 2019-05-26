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В Париже умер легендарный французский актер

На 90-м году жизни скончался актер Пьер Ате

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:17
В Париже умер легендарный французский актер Пьер Ате
В Париже умер легендарный французский актер Пьер Ате

В субботу, 25 мая, стало известно о смерти французского актера Пьера Ате. Звезда фильмов "Анжелика" и "Графиня де Монсоро" умер в Париже в возрасте 89-ти лет, передает телеканал BFM TV.

Смотрите в коротком видео, как звезды готовятся к смерти:

Официально причина смерти актера не называется, но в СМИ пишут, что у Пьера были проблемы со здоровьем.

Пьер Ате родился 20 апреля 1930 года во Франции. Актерским мастерством будущий артист начал заниматься с юношеского возраста. За время своей карьеры Ате сыграл в таких фильмах, как "Анжелика – маркиза ангелов" (1964), "Алиса Невер"(1993), "Ялта"(1984), "Рай для всех" (1982), "Графиня де Монсоро" (1971). Он также озвучивал Джокера в мультфильмах про Бэтмена и принимал участие в работе над картинами "Назад в будущее" и "Миссия невыполнима".

Ранее умерла легендарная американская певица Дорис Дэй. Она скончалась в возрасте 97 лет в Калифорнии.

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