В пиджаке на голое тело: Астафьева вновь покорила Instagram

Экс-солистка Nikita и модель Даша Астафьева активно привлекает внимание поклонников

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева каждый раз активно привлекает внимание поклонников пикантными снимками. Последний случай не стал исключением. На странице Instagram Даша опубликовала фото, на котором показала себя во всей красе.

На этот раз артистка выложила фото со съемок нового клипа, на котором она изображена в красном пиджаке и без бюстгальтера.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Грудь Даши оказалась в центре внимания, а потому в ленте комментариев одно за другим мелькают подобные сообщения: "Настоящая госпожа! Трепещите все !!!", "Дикая кошечка!", "Такая секси...", "Фотка огонь !!! ".

Даша Астафьева не так давно решила активно заняться своей физической формой. Звезда села на специальную диету и занимается тренировками. Теперь она решила поделиться результатами и опубликовала фото "до и после".

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

"Уважаю результат, который говорит сам за себя) К состоянию "хочу все время есть" привыкнуть очень сложно. Для меня – нереально... Но бороться с ним легко, когда тебя окружают лучшие специалисты в своей сфере!

На сегодняшний день, я очень довольна тем, что со мной происходит, как я себя чувствую и ка меняется мое общее состояние и тело. А всем, кто спрашивает мое мнение, я рекомендую от чистого сердца . Говорю о том, что это не так просто, но стоит того", – говорит Даша.

О том, почему Даша Астафьева недовольна своим внешним видом, смотрите на видео ниже: