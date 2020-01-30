В погоне за наследством: почему отец Децла требует провести тест ДНК для внука

Семья умершего певца не может поделить наследство

Кирилл Толмацкий (Децл) Фото: Instagram

В ночь 3 февраля после выступления на частном мероприятии в Ижевске скоропостижно скончался российский рэпер – 35-летний Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл. После смерти певца в семье разгорелся настоящий скандал – его супруга Юлия Толмацкая и отец Александра Толмацкий разошлись в финансовом вопросе. Более того, вдова ограничила всячески общение с внуком Александра – Антонием. На фоне этого отец Децла сомневается, что внук ему родной и просит провести ДНК-экспертизу.

Родственники покойной Юлии Началовой вступили в право на наследство. Детали в сюжете:

В эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" отец умершего рэпера рассказал, что причиной смерти были не наркотики, а напряженная ситуация в семье. По словам Александра Толмацкого, его сын был несчастен с Юлией и это негативно повлияло на состояние здоровья.

После смерти 35-летнего сына отец вступил в борьбу за наследство и сильно рассорился с вдовой Децла. Как утверждает мужчина, он попросил провести ДНК-экспертизу для внука из-за важного нюанса – в свидетельстве о рождении Антония Кирилл Толмацкий в качестве отца не указан. Это очень удивила Александра.

Александр Толмацкий и Юлия Толмацкая Фото: Instagram

"Он был очень хорошим отцом. Воспитывал Тони, кормил его, поил и одевал. Но по какой-то причине не был записан отцом", – рассказал отец Децла.

Более того, Александр заявил, что Юлия препятствует общению с внуком. Но вдова утверждает обратное – бабушка с дедушкой поменяли замки в квартире и буквально выставили ее сына на улицу.

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"Она врет. Она манипулятор. Она сама собрала вещи и ушла из дома. Моя супруга Ирина действительно поменяла замок, но позвонила брату Юлии и сказала, что новый ключ у нее. Сейчас она подала в суд по факту потери кормильца семьи и привлекла нас с Ириной (супруга Александра Толмацкого, – Ред.) в качестве ответчиков. Поэтому я и хочу провести ДНК-экспертизу и даже если он не наш внук, мы все равно его буде любить", – отметил старший Толмацкий.

Ранее мы сообщали, что после смерти Децла в его семье разразился скандал. Вдова артиста Юли Толмацкая и отец Децла – Александра Толмацкий крупно поссорились на почве разногласий по поводу финансового вопроса, а также сына Децла – Антония.

Кроме этого, отец Кирилла Александр Толмацкий написал прощальное сообщение в день похорон сына. Слова о памяти он оставил на своей странице в Facebook.

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