В поисках агента: Меган Маркл планирует вернуться к карьере актрисы

Супруга принца Гарри намерена вернуться в Голливуд

Меган Маркл Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл после заявления о выходе из королевской семьи активно начала заниматься продвижением своей карьеры. Так, герцогиня уже подписала контракт с известной студией Disney, а теперь приступила к поиску агента, который поможет ей восстановиться в карьере актрисы и вернуться в Голливуд. Отметим, что до замужества с наследником британского престола Меган была весьма известной актрисой и звездой сериала "Форс мажоры".

Подробнее о скандале вокруг Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Как сообщает Us Weekly со ссылкой на инсайдера из близкого окружения герцогов Сассекских, Меган Маркл настроена решительно и планирует вскоре начать актерскую карьеру. Но переезжать в США знаменитость пока не готова.

"Меган активно ищет себе представителя. Это может быть менеджер или агент – сейчас она обращается к разным людям с целью найти кого-то, кто будет представлять ее в будущих проектах", – рассказал инсайдер.

Отметим, принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее Величества, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Принц Гарри и Меган больше не будут представлять монаршую семью и должны будут вернуть средства налогоплательщиков – 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.

Все эти договоренности начнут действовать с весны 2020 года.

Напомним, что кроме титулов Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной важной миссии. Супруги разочарованы, что больше не смогут этим заниматься.

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