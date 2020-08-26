Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В полупрозрачном наряде: Джиджи Хадид впервые поделилась фото с округлившимся животом

Сегодня, 17:58

Модель устроила нежную фотосессию

Знаменитая американская супермодель Джиджи Хадид впервые устроила фотосессию, будучи беременной. До этого 25-летняя звезда так открыто не демонстрировала свой округлившийся живот.

На своей странице в Instagram модель опубликовала черно-белые фото, на которых позирует на последних неделях беременности. Джиджи разместила несколько кадров. На одном из снимков она запечатлена в белом платье, на других – в полупрозрачном наряде.

"Ращу ангела", – подписала Хадид одну из фотографий.

Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid
Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid
Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid
Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid
Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid
Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid
1/6

"Нежно люблю этот период. Ценю всю любовь и добрые пожелания. Никогда не забуду, как создавали эти образы с моими друзьями", – подписала еще одну серию фото Джиджи.

Отметим, что о беременности Хадид стало известно в апреле этого года. Отцом будущего ребенка является бойфренд Джиджи Зейн Малик, известный американский певец.

Звезды, которые тяжело рожали: Анастасия Приходько, Ольга Сумская, Наталка Карпа – смотрите видео:

Напомним, беременная Джиджи Хадид впервые показала живот поклонникам. Мы также сообщали, что жена Владимира Преснякова впервые показала округлившийся живот.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
41-летняя Рэйчел МакАдамс впервые показала округлившийся живот: актриса ждет второго ребенка Мисс Украина Вселенная-2011 Олеся Стефанко родила первенца: первое фото Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ
беременность модель Джиджи Хадид
Реклама

Новости партнеров

Дику танцівницю Руслану знайшли в лісі поміж скель
Дику танцівницю Руслану знайшли в лісі поміж скель
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Как выглядит самая модная сумка 2020 года

Популярные статьи

Сегодня, 05:47Психология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

Сегодня, 05:05Fun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

Вчера, 15:08Food

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 14:13Стиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

24 августаАфиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

24 августаFood

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаFun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

24 августаFun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

24 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

24 августаEvents

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

Новости партнеров

Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020
Заражение коронавирусом через обувь прокомментировали в Минздраве
Заражение коронавирусом через обувь прокомментировали в Минздраве
Блондинка из «Лидса», которая скоро будет разрывать АПЛ
Блондинка из «Лидса», которая скоро будет разрывать АПЛ
Бубонна чума — як не заразитися, симптоми бубонної чуми
Бубонна чума — як не заразитися, симптоми бубонної чуми
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Їж та втрачай вагу. Які сезонні овочі допоможуть схуднути
Їж та втрачай вагу. Які сезонні овочі допоможуть схуднути
Астрологи назвали трійку лідерів за знаком Зодіаку
Астрологи назвали трійку лідерів за знаком Зодіаку

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять