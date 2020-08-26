В полупрозрачном наряде: Джиджи Хадид впервые поделилась фото с округлившимся животом
Модель устроила нежную фотосессию
Знаменитая американская супермодель Джиджи Хадид впервые устроила фотосессию, будучи беременной. До этого 25-летняя звезда так открыто не демонстрировала свой округлившийся живот.
На своей странице в Instagram модель опубликовала черно-белые фото, на которых позирует на последних неделях беременности. Джиджи разместила несколько кадров. На одном из снимков она запечатлена в белом платье, на других – в полупрозрачном наряде.
"Ращу ангела", – подписала Хадид одну из фотографий.
"Нежно люблю этот период. Ценю всю любовь и добрые пожелания. Никогда не забуду, как создавали эти образы с моими друзьями", – подписала еще одну серию фото Джиджи.
Отметим, что о беременности Хадид стало известно в апреле этого года. Отцом будущего ребенка является бойфренд Джиджи Зейн Малик, известный американский певец.
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Напомним, беременная Джиджи Хадид впервые показала живот поклонникам. Мы также сообщали, что жена Владимира Преснякова впервые показала округлившийся живот.
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