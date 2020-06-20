В преддверии Дня отца: ведущие "Ранку з Україною" рассказали, что для них значит быть папой

Трогательный праздник украинцы будут отмечать 21 июня

В это воскресенье, 21 июня, украинцы будут отмечать День отца, который ежегодно выпадает на третье воскресенье первого летнего месяца. Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич и Григорий Герман рассказали о трудностях, которые возникают у каждого папы, а Лилия Ребрик вспомнила историю о своем отце, которая по-настоящему тронула ее.

Быть папой – это приятно, уверен Григорий Герман. Он воспитывает двух сыновей – Даниила и Луку.

"Когда ты приходишь вечером домой, они окружают тебя со всех сторон и носятся вокруг. А когда возвращаешься поздно, и они уже спят, смотришь, как они сопят – такие моменты невозможно передать словами!" – делится эмоциями ведущий "Ранку з Україною" Григорий Герман.

Григорий Герман с детьми Фото: телеканал "Украина"

Несмотря на то, что Лилия Ребрик уже давно выросла, ее папа до сих пор готов защитить дочь от всего мира.

"Как-то приехала я в Черновцы, папа ехал впереди на своем авто, а я с мамой – сзади на своем. И тут сложный, нерегулируемый перекресток. Папа маякует мне, чтобы остановилась, становится посреди перекрестка, выходит из машины и машет мне – проезжай", – с улыбкой вспоминает Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с отцом Фото: телеканал "Украина"

Быть хорошим отцом непросто. Анатолий Анатолич признается: быть защитником для своих маленьких принцесс Лолы и Алисы – дело очень ответственное.

"Когда у тебя есть дети, ты не можешь позволить себе рисковать. Ты несешь огромную ответственность за тех, кто еще от тебя зависит", – говорит звезда канала "Украина" Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич с дочками Фото: телеканал "Украина"

Кстати, недавно Сегодня.Lifestyle делились идеями, что подарить папе на День отца 2020.

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