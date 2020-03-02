В России 16-летняя модель съела шоколадку и умерла

Алина Смахтина погибла в подъезде жилого дома

В городе Котельники Московской области произошла трагедия – победительница конкурса красоты "Мисс Котельники" Алина Смахтина умерла, подавившись шоколадкой. Модели было 16 лет. К слову, ранее известную модель-трансгендера нашли мертвой в ее доме в Мексике.

Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка погибла в подъезде жилого дома. По словам знакомого погибшей, в момент гибели она были вместе, Алина подавилась шоколадкой и потеряла сознание. Сотрудники скорой медицинской помощи не смогли спасти девушку – она задохнулась.

Алина Смахтина Фото: Instagram

Пока это единственная версия случившегося. Следователи будут выяснять обстоятельства смерти модели и проверять достоверность показаний единственного свидетеля. Отметим, что в 2019 году Алина Смахтина победила в конкурсе "Мисс Котельники".

В этом видео смотрите о трагической гибели модели Иванны Смит:

Ранее мы также писали, что известную модель-трансгендера нашли повешенной. Также сообщалось, что бразильская модель Каролин Биттенкурт утонула, пытаясь спасти своих собак.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться