В России придумали, как отомстить Лайме Вайкуле за Крым

В России пытаются довести, что артистка нарушала закон

Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

В России пытаются найти компромат на известную певицу Лайму Вайкуле, которая недавно заявила, что не намерена выступать в Крыму ни за какие деньги.

Руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при главном управлении МВД России по Москве Александр Хаминский заявил изданию Starhit, что зарубежные артисты должны соблюдать определенные правила.

"Любому иностранному гражданину, работающему на территории РФ, нужно оформлять простую рабочую визу с указанием цели поездки, представлением в консульское учреждение МИД России контракта на выступление с достоверно указанной суммой вознаграждения, а также уплачивать налоги со всех гонораров, включая получаемые наличными", — сказал он.

По его словам, это касается также и бесплатных выступлений. В данный момент органы собирают фотографии и видеозаписи выступлений певицы в России, чтобы установить факт нарушения закона. Если они докажут, что она незаконно работала в РФ, ей грозит штраф и выдворение из страны.

"Максимум, чем рискует Лайма Вайкуле — это невозможность проведения выступлений в России в дальнейшем", — подчеркнул Хаминский.

Напомним, легендарная исполнительница Лайма Вайкуле накануне сольного концерта в Киеве рассказала "Сегодня" о первой встрече с Пугачевой, отношении к деньгам, своем нестремлении эпатировать и угрызениях совести.

Ранее Лайма Вайкуле поделилась своими секретами красоты. Как оказалось, певица полностью отказалась от мяса, а ее вкусовые предпочтения сформировались еще в детстве. Также мы сообщали, Лайма Вайкуле, Ани Лорак и Наталья Могилевская встретились на вечеринке в Киеве.