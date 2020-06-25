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В СБУ объяснили, почему исключили Екатерину Варнаву из "черного списка"

Сегодня, 15:33

С 18 марта 2020 года российской артистке разрешен въезд в Украину

Российская ведущая Екатерина Варнава в марте прошлого года была внесена в "черный список" лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности. Сама артистка в недавнем интервью с Ксенией Собчак призналась, что не знает, по какой причине ей запретили въезд в Украину.

Российская артистка Екатерина Варнава
Российская артистка Екатерина Варнава
Фото: instagram.com/kativarnava

На тот момент российская артистка еще не знала, что Служба безопасности Украины с 18 марта 2020 года исключила ее из списка лиц, угрожающих национальной безопасности нашей страны. Свое решение СБУ объяснила в официальном комментарии "Украинской правде" – Варнава за период запрета не совершала никаких противозаконных действий. А это, согласно закону Украины, является основанием, чтобы исключить ее из "черного списка".

Ответ СБУ на запрос "Украинской правды"

"Органами и подразделениями СБУ решение о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу. Согласно ч. 6 ст. 15 закона Украины "О кинематографе" Службой безопасности Украины в марте этого года было проинформировано Министерство культуры Украины для учета при обновлении информации", — сказано в ведомстве.

Смотрите видео о том, как Екатерина Варнава из гадкого утенка превратилась в настоящую красавицу:

Напомним, впервые СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину еще в 2017 году. Тогда телеведущая попала в "черный список" за песни в Крыму и концерт в Киеве.

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