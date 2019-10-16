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В семье Ирины Билык случилось горе

У артистки умер папа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В семье украинской певицы Ирины Билык, которая недавно показала свою маму, случилось горе – из жизни ушел ее отец Николай Семенович.

Более детальней о нападении маньяка на Ирину Билык смотрите в сюжете:

О смерти отца украинская артистка рассказала на своей странице в Instagram. Ирина отметила, что папа ушел из жизни в тот же день, когда родился.

INSTAGRAM

"Родиться и уйти в один день. Я буду грустить, папа", — написала она.

Певица дополнила публикацию видеороликом родителей, на котором Николай Семенович и Анна Яковлевна обнимаются и радостно машут в камеру.

Одним из первых слова соболезнования оставил в комментариях российский певец Филипп Киркоров: "Мои самые искренние соболезнования.... У меня мама ушла в мой ДР. Это какие-то знаки, это не просто так.... Держись, дорогая Ира.... Ведь ты же знаешь, что "в конце пути, никого уже не вернуть".

Напомним, что недавно Ирина Билык сама получила неожиданный подарок – ее друг Валерий подарил певице новый автомобиль. Случилось это после того, как исполнительница написала в своем Instagram, что хочет приобрести новую машину.

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