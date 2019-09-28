В семье известного рэпера случилось горе

25-летний сын Снуп Догга потерял новорожденного сына

Снуп Догг сообщил о смерти новорожденного внука Фото: instagram.com/snoopdogg/

У известного американского рэпера Снуп Догга, установившего мировой рекорд, произошло горе в семье: 25-летний сын музыканта потерял своего новорожденного малыша. Внук исполнителя прожил всего 10 дней, после чего умер прямо в клинике.

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О трагедии в семье Snoop Dogg стало известно из Instagram отца погибшего младенца и сына рэпера, Корда Бродуса. "Мой сын Кай принес в этот мир столько любви и позитива. Его энергия будет жить, и эти десять дней любви всегда будут особенными для нас", – написал Бродус в социальной сети.

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Причины смерти малыша, которого звездные родители назвали Кай Лав, не называются. Сам Снуп Догг также пока не комментирует смерть внука.

Снуп Догг женился на своей школьной подруге по имени Шанте Тейлор в 1990 году. Девушка подарила ему троих детей: сыновей Кордэ и Корделла, а также дочь Кори. Дедушкой Снуп Догг впервые стал в январе 2015 года – его сын Кордэ и Джессика Кайзер стали родителями мальчика, которого назвали Зайон.

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