В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

Певица поделилась радостной новостью с поклонниками

Настя Каменских и Потап стали счастливыми родителями. Пока фанаты звездной пары ждут новостей о беременности Насти, любимая собачка певицы родила щенков. Об этом NK сообщила в своем Instagram-профиле, опубликовав трогательный и милый ролик с малышами.

"Пусть ваше утро начинается с таких милостей", – написала Настя в посте.

В коротком видео можно наблюдать, как счастливая Каменских держит на руках щенков своей домашней собачки Мими, и целует их. На артистке белая футболка, а волосы собраны в высокий пучок.

INSTAGRAM

В комментариях к публикации фолловеры поздравили Настю с радостным событием, хотя некоторые выразили мнение, что звездной паре давно следовало завести своих детей. "Пора, уже своих детей так выцеловывать!", – написала одна из пользовательниц социальной сети.

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К слову, еще недавно в интервью Потап говорил, что они с Каменских очень ждут, когда Мими ощетинится, и что певица, которая души не чает в собачке, намерена оставить всех малышей себе.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских разозлила публику своими танцами в бикини.

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