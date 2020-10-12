В семье Лилии Ребрик появилась еще одна девочка (видео)

А все благодаря Насте Каменских

У ведущей "Ранку з Україною" Лилии Ребрик пополнение в семье. Знаменитость, которая вместе с мужем воспитывает двоих дочерей, представила своей аудитории еще одну девочку – собачку породы бишон фризе.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала фото, на котором ее семья запечатлена в компании щенка. Малышку, о которой мечтала старшая дочь Ребрик – Диана, подарила певица Настя Каменских.

Лилия Ребрик с семьей Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Вы только вдумайтесь, она (Диана – прим. Ред) в свои 8 лет перечитала кучу ветеринарной литературы! И это не преувеличение", – призналась Лилия Ребрик.

Семья подготовилась к появлению нового члена очень тщательно – для собачки купили умную кормушку, лежанку, ошейник, шампунь, набор посуды и даже собачьи духи.

Подробности смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что MONATIK трогательно поздравил сына с первым юбилеем.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться