Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В семье Лилии Ребрик появилась еще одна девочка (видео)

Сегодня, 19:00

А все благодаря Насте Каменских

У ведущей "Ранку з Україною" Лилии Ребрик пополнение в семье. Знаменитость, которая вместе с мужем воспитывает двоих дочерей, представила своей аудитории еще одну девочку – собачку породы бишон фризе.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала фото, на котором ее семья запечатлена в компании щенка. Малышку, о которой мечтала старшая дочь Ребрик – Диана, подарила певица Настя Каменских.

Лилия Ребрик с семьей
Лилия Ребрик с семьей
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Вы только вдумайтесь, она (Диана – прим. Ред) в свои 8 лет перечитала кучу ветеринарной литературы! И это не преувеличение", – призналась Лилия Ребрик.

Читайте также:
В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

Семья подготовилась к появлению нового члена очень тщательно – для собачки купили умную кормушку, лежанку, ошейник, шампунь, набор посуды и даже собачьи духи.

Подробности смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что MONATIK трогательно поздравил сына с первым юбилеем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лилия Ребрик откровенно рассказала о скандалах с мужем Лилия Ребрик о деньгах: «Я никогда не хотела выйти замуж за богатого дядю» Лилия Ребрик очаровала Сеть стильным образом в ярком костюме: фото
питомцы Лилия Ребрик
Реклама

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Лобода снялась в бикини: её формы восхищают
Лобода снялась в бикини: её формы восхищают
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Украинка с 13-м размером груди выложила пикантное фото
Украинка с 13-м размером груди выложила пикантное фото

Популярные статьи

Сегодня, 17:47Events

День украинского казачества-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 15:26Стиль

Какой костюм носить этой осенью: стильный пример от Елены Зеленской

Сегодня, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:00Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

Вчера, 22:56Шоу-бизнес

Олег Винник поборол COVID-19 и сделал неожиданное заявление (видео)

Вчера, 22:01Шоу-бизнес

Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. У танцовщицы родился мальчик

Вчера, 10:31Шоу-бизнес

Принц Гарри вернется в Британию для разговора с королевой – СМИ

Вчера, 07:43Events

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

Вчера, 05:05Events

11 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

10 октябряШоу-бизнес

Правила жизни Павла Дурова: миллиардер советует много спать, не есть мясо и жить одному

10 октябряАфиша

День рождения Нины Матвиенко: лучшие дуэты украинской певицы

10 октябряFun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

10 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 10 октября: Водолею нужно планировать, а Рыбам – нельзя перетруждаться

10 октябряEvents

10 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Как две капли: звезды, которые похожи друг на друга
Как две капли: звезды, которые похожи друг на друга
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Актеры, которых мы больше не увидим в новых "Сватах"
Актеры, которых мы больше не увидим в новых "Сватах"
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять