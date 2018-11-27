В семье Опры Уинфри случилось горе

Знаменитая телеведущая сообщила поклонникам грустную новость

Опра Уинфри. Фото: Getty

В семье знаменитой американской телеведущей Опры Уинфри случилось горе. В 83 года из жизни ушла мать знаменитости, Вернита Ли. О кончине близкого человека Уинфри сообщила на странице в Instagram. Ведущая поблагодарила всех за поддержку.

"Спасибо всем вам за ваши добрые слова и соболезнования в связи со смертью моей матери Верниты Ли. Нашей семье немного легче от мыслей, что она прожила хорошую жизнь и сейчас отдыхает в мире", – прокомментировала фото Опра с матерью, где она изображена в кругу родственников.

Мать Опры Уинфри в кругу семьи Фото: instagram.com/oprah

Как сообщает издание TMZ, женщины не стало 22 ноября, в День благодарения. Похороны уже состоялись. Однако смерть матери Уинфри прокомментировала лишь сейчас. К слову, отношения Опры с матерью нельзя было назвать безоблачными.

Звезда росла в неполной семье. Вернита Ли родила Опру в 18 лет, но из-за того, что не могла уделять ей должного внимания, воспитанием девочки занималась бабушка. В 6 лет мать хотела забрать ребенка, но Уинфри приняла ее за незнакомого человека. Когда же Опра таки начала жить с матерью, с ней произошли неприятные события. В 9 лет ее изнасиловали, в 14 она забеременела, но после рождения ребенок вскоре умер. После этого Уинфри сбежала к отцу.

После этих событий родственницы смогли помириться лишь в 1990-х годах, когда Опра была взрослой.

Напомним, 26 ноября умер легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.