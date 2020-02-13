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В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

Сын Снежаны Артур попал в больницу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:57
Сын Снежаны Бабкиной сломал руку
Видео: пресс-служба телеканала "Украина"

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных, которые недавно впервые появились на публике после рождения младшего сына Елисея, случилась неприятность. Старший сын Снежаны Артур оказался в больнице – мальчик сломал руку.

Звездное семейство провело всю ночь в медучреждении. Инцидент произошел во время футбольной тренировки. Медики предложили Артуру прооперировать руку под действием наркоза или обезболивающего. Но 13-летний подросток отказался от лекарственных средств и мужественно вытерпел боль.

Снежана Бабкина с сыном Артуром
Снежана Бабкина с сыном Артуром
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Как призналась Снежана Бабкина, она не смогла смотреть на происходящее, и вышла из помещения: "В этот момент мама, то есть я, встала и ушла. Честно говоря, вышла и стала плакать. Сережа говорит, ну что ты. Мальчик вырос. Просто очень чувствую детей!".

Ранее мы также писали, что Сергей Бабкин неожиданно сменил имидж. Украинский певец опубликовал фото в новом амплуа.

Напомним, Джамала беременна во второй раз. Об этом певица сообщила в Instagram и опубликовала фото с округлившимся животиком.

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