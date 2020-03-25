В семье Софии Ротару случилось горе
Умер отец Sonya Key
У известной певицы Софии Ротару, которая недавно показала семейное фото, умер близкий человек. На своей официальной странице в Instagram 72-летняя артистка сообщила о смерти мужа ее родной сестры Лидии. Сергей Хлябич ушел из жизни утром 24 марта.
Читайте также:Хит Софии Ротару предложили сделать гимном Украины
Причину смерти София Михайловна не назвала, а лишь опубликовала фото Сергея со словами скорби.
"Сегодня утром ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем", – написала Ротару в Instastories.
Сергей Хлябич – отец украинской певицы Sonya Key, у которой запланирована свадьба на это лето. В браке с мамой артистки – Лидией Ротару – Хлябич прожил 40 лет.
Отметим, что в июне украинская певица Sonya Kay и ее жених планировали сыграть свадьбу. Мероприятие запланировано в Киеве и обойдется молодоженам приблизительно в 100 тысяч долларов. Среди 90 гостей будет и София Ротару.
Также ранее мы рассказывали, что племянница Софии Ротару Sonya Kay сломала обе руки в Испании.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное