В семье Софии Ротару случилось горе

Умер отец Sonya Key

У известной певицы Софии Ротару, которая недавно показала семейное фото, умер близкий человек. На своей официальной странице в Instagram 72-летняя артистка сообщила о смерти мужа ее родной сестры Лидии. Сергей Хлябич ушел из жизни утром 24 марта.

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Причину смерти София Михайловна не назвала, а лишь опубликовала фото Сергея со словами скорби.

"Сегодня утром ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем", – написала Ротару в Instastories.

INSTAGRAM

Сергей Хлябич – отец украинской певицы Sonya Key, у которой запланирована свадьба на это лето. В браке с мамой артистки – Лидией Ротару – Хлябич прожил 40 лет.

Отметим, что в июне украинская певица Sonya Kay и ее жених планировали сыграть свадьбу. Мероприятие запланировано в Киеве и обойдется молодоженам приблизительно в 100 тысяч долларов. Среди 90 гостей будет и София Ротару.

Также ранее мы рассказывали, что племянница Софии Ротару Sonya Kay сломала обе руки в Испании.

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