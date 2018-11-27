В сеть попало трогательное фото обнимашек Меган Маркл с экс-бойфрендом

На снимке герцогиня Сассекская позирует на руках у бывшего возлюбленного

Меган Маркл. Фото: instagram.com/theroyalfamily

До королевской жизни и брака с принцем Гарри Меган, которая в скором времени впервые станет мамой, имела личную жизнь и не стеснялась демонстрировать ее. Так, в сеть попал архивный снимок, на котором тогда еще актриса Меган Маркл позирует на руках у своего тогда еще парня, звездного шеф-повара Кори Витиелло.

Снимок опубликовало издание TMZ. На нем Меган сидит на руках у Кори, нежно его обнимает, в то время как парень нежно целует Маркл в щеку. Пара тогда выглядела очень счастливой.

Меган и ее экс-бойфренд Кори Витиелло Фото: tmz.com

Фотография была сделана в мае 2016 года водном из ресторанов. Интересно, что буквально через несколько месяцев – летом 2016-го Меган познакомилась с принцем Гарри, и тогда между ними вспыхнули чувства.

Напомним, что в скором времени принц Гарри и Меган собираются переехать из Кенсингтонского дворца в Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официально переезд связывают с грядущим пополнением в семье герцогов Сассекских. Однако ходят слухи что есть и другие, более веские причины для Меган и Гарри держаться подальше от своих королевских родственников.