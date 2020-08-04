В Сети обсуждают роман российской актрисы Ирины Горбачевой и солиста АГОНЬ Антона Савлепова

Ирина недавно посетила Киев и опубликовала фото с Антоном

Российская актриса Ирина Горбачева, которая стала наиболее популярной благодаря своим юмористическим роликам в соцсети, закрутила роман с солистом украинской группы АГОНЬ Антоном Савлеповым. В этом уверены ее поклонники, которые уже успели порадоваться за свою любимицу в Сети.

На своей странице в Instagram Ирина опубликовала пост, в котором рассказала, что приехала в Киев, где успела встретиться с близкими людьми и дать интервью. Горбачева опубликовала несколько фото со своими друзьями в столице. На одном из кадров она запечатлена с Антоном Савлеповым. На фото пара держится за руки.

"В этот Любимый город, всегда есть вернуться повод". Киев в моем сердце всегда!" – подписала серию снимков актриса.

Скриншот: instagram.com/irina_gorbacheva

"А-а-а-а. Два таких красивых человека вместе!", "Ну, наконец-то встретилась со своим мальчиком!", "Ваша пара, просто огонь", "Встретились наконец-то", "А-а-а-а. Савлепов!", "Наконец-то вы там, рада за вас, Ира! Пусть скорее все разлученные закрытыми границами воссоединятся", "Как же вам повезло друг с другом! Вы созданы друг для друга", "Ура! Вы выбрали замечательного мужчину! Будьте счастливы!" – написали поклонники об Ирине и Антоне в комментариях.

Скриншот: instagram.com/irina_gorbacheva

Подписчики Ирины также считают, что между парой – нечто большее, чем просто дружба, из-за сообщения, которое Горбачева написала в день рождения Антона, 14 июня. Отметим, что Ирина и Антон знакомы уже давно. Ранее Горбачева успела сняться в клипе на песню "Бомба" группы АГОНЬ.

"С днем рождения, мальчик! Только от тебя моя улыбка распирает меня так, что я похожа на Чеширского кота. Желаю только одного....встречи", – написала Ирина и прикрепила серию снимков, которые, вероятно, были сделаны во время видеозвонка Савлепову.

Скриншот: instagram.com/irina_gorbacheva

Романы звезд, которые начались на съемочной площадке – смотрите видео:

Напомним, в интервью "Сегодня" Ирина Горбачева рассказала о съемках в фильме "Аритмия".

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