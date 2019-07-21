В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

Мурата заметили в ночном клубе в объятиях незнакомки

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото: Instagram

Похоже, бывший муж Ани Лорак, с которым певица расторгла брак после 10 лет совместной жизни, нашел себе новую девушку. Накануне Мурат Налчаджиоглу отдыхал в компании неизвестной красотки, не стесняясь проявлять свои чувства на публике.

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

В своем Instagram экс Лорак опубликовал сторис, на которых запечатлен с таинственной брюнеткой. Пара позировала в обнимку, а девушка без стеснений целовала Мурата в щеку.

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу завел новый роман / Фото: instagram.com/stories/muratnalca/

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу завел новый роман / Фото: instagram.com/stories/muratnalca/

В сети незнакомку приняли за новую пассию Мурата Налчаджиоглу. Возможно, после волны слухов, или из-за нежелания предавать огласке свой роман, бывший муж Лорак удалил провокационные сторис.

К слову, сама Ани Лорак уже давно готова к новым отношениям. Недавно певица намекнула на роман с 26-летним саунд-продюсером Black Star, который оказался бывшим мужем другой украинской певицы TAYANNA. Таянна вскоре рассказала о своей семейной жизни с бывшим мужем Егором Глебом, который сейчас состоит в отношениях с певицей Ани Лорак.

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