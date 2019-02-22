Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В сети появилась забавная переписка Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой

Валерий Меладзе мило прокомментировал видео своей супруги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой длятся уже более 15-ти лет. Пара воспитывает двоих сыновей. Несмотря на регулярную критику их союза, которую уже прокомментировал Меладзе, защитившись за супругу, артисты счастливы вместе.

Об этом свидетельствует и переписка, которая появилась в сети. На своей странице в Instagram Альбина Джанабаева поделилась отрывком своего выступления с песней "Пошел вон". Валаерий Меладзе не смог удержаться от соблазна и прокомментировал видео своей супруги.

"Люблю. Не пойду!!!", – написал Меладзе.

Читайте также
Альбина Джанабаева рассказала, через что им пришлось пройти с Валерием Меладзе

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

На комментарий мужа Альбина Джанабаева отреагировала шутливыми смайликами, а подписчики умилились милой перепиской звездной пары: "Это очень мило", "В тему сказано", "Вы сама красивая пара", "Очень люблю вас", "Восхищаюсь вашей парой".

Напомним, эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle Маша Ефросинина прокомментировала слухи о беременности и рассказала о переменах в жизни.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Мокрая девочка танцует: Джанабаева "раздвоилась" и станцевала в воде в новом клипе Меладзе и Джанабаева показали, как отдыхают в Сен-Тропе Альбина Джанабаева высказалась об экс-участницах "ВИА Гры"
Альбина Джанабаева Валерий Меладзе пошел вон
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном

Популярные статьи

Вчера, 13:45Food

Как приготовить торт "Мимоза" на 8 Марта

Вчера, 13:22Шоу-бизнес

Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

Вчера, 12:05Шоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Вчера, 09:43Travel

Евросоюз обновил правила выдачи виз: что изменилось

Вчера, 09:19Афиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Вчера, 08:03Fun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

20 февраляFun

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 февраляFun

Мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса: фото

20 февраляПсихология

16 качеств женщины, которую нельзя отпускать

20 февраляFun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

20 февраляТехно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

20 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

19 февраляFun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

19 февраляТехно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

19 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Новости партнеров

Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Стали известны новые причины развода Ани Лорак
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
8 признаков, которые выдают неверного мужчину
8 признаков, которые выдают неверного мужчину
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом