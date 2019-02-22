В сети появилась забавная переписка Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой

Валерий Меладзе мило прокомментировал видео своей супруги

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой длятся уже более 15-ти лет. Пара воспитывает двоих сыновей. Несмотря на регулярную критику их союза, которую уже прокомментировал Меладзе, защитившись за супругу, артисты счастливы вместе.

Об этом свидетельствует и переписка, которая появилась в сети. На своей странице в Instagram Альбина Джанабаева поделилась отрывком своего выступления с песней "Пошел вон". Валаерий Меладзе не смог удержаться от соблазна и прокомментировал видео своей супруги.

"Люблю. Не пойду!!!", – написал Меладзе.

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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

На комментарий мужа Альбина Джанабаева отреагировала шутливыми смайликами, а подписчики умилились милой перепиской звездной пары: "Это очень мило", "В тему сказано", "Вы сама красивая пара", "Очень люблю вас", "Восхищаюсь вашей парой".

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