Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В сети появились архивные фото принца Уильяма

Кадры появились в честь дня рождения герцога Кембриджского

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:56
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Сегодня, 21 июня, принц Уильям празднует день рождения. Герцогу Кембриджскому исполняется 37 лет. Сегодня.Lifestyle уже поделились неожиданными фактами о монархе. В честь праздника в сети появились архивные фото принца Уильяма.

Смотрите забавные кадры с королевскими детьми, которые сделают ваш день:


Правнуки королевы Елизаветы II

Кадры опубликованы на официальной странице королевской семьи Великобритании в Instagram. На них принц Уильям позирует со своей бабушкой королевой Елизаветой ІІ, супругой Кейт Миддлтон, а также с тремя детьми: принцессой Шарлоттой, принцами Джорджем и Луи. Кроме того, королевская семья показала детский снимок принца Уильяма.

Архивные фото принца Уильяма
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: instagram.com/theroyalfamily
1/7

Помимо фото, появилось также поздравление принца Уильяма с днем рождения.

"С днем рождения герцога Кембриджского! Герцог Кембриджский занимает второе место в очереди на трон. Его Королевское Высочество осуществляет ряд благотворительных мероприятий и проектов, а также выполняет публичные и официальные обязанности по поддержке Королевы в Великобритании и за рубежом, наряду с Герцогиней Кембриджской", – говорится в поздравлении.

Ранее мы также писали, что принц Гарри и Меган Маркл отделились от благотворительного фонда принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Принц Уильям перестал носить обручальное кольцо: что случилось Полицейский кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил пенсионерку: фото Цвет неба: Кейт Миддлтон и Елизавета II восхитили образами в одинаковых тонах
принц Уильям королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Когда у человека наступает старость
Когда у человека наступает старость
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Тарханова раскрыла секрет, как не сойти с ума, воспитывая 7 детей
Тарханова раскрыла секрет, как не сойти с ума, воспитывая 7 детей
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу

Популярные статьи

Сегодня, 12:55Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Сегодня, 12:21Fun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 19:42Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 13:09Travel

Что сейчас происходит в Чернобыле: показали впечатляющее видео

Вчера, 08:25Fun

Начальство разрешило: белоруски пришли на завод без одежды

Вчера, 07:26Техно

Падение метеорита на Марсе оставило чудовищный след: фото

19 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 июняШоу-бизнес

Потап показал постельные кадры с Настей Каменских

19 июняШоу-бизнес

"Новый бывший": TAYANNA рассказала правду о муже, с которым встречается Ани Лорак

19 июняШоу-бизнес

Меган Маркл во дворце снова придумали обидное прозвище

19 июняТехно

Microsoft добавит новую клавишу на все клавиатуры мира

19 июняFun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

19 июняFun

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

19 июняFun

Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

19 июняШоу-бизнес

Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи: фото

18 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Дочь Рыбина рассказала о разводе родителей
Дочь Рыбина рассказала о разводе родителей
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь