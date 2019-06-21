В сети появились архивные фото принца Уильяма

Кадры появились в честь дня рождения герцога Кембриджского

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Сегодня, 21 июня, принц Уильям празднует день рождения. Герцогу Кембриджскому исполняется 37 лет. Сегодня.Lifestyle уже поделились неожиданными фактами о монархе. В честь праздника в сети появились архивные фото принца Уильяма.

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Кадры опубликованы на официальной странице королевской семьи Великобритании в Instagram. На них принц Уильям позирует со своей бабушкой королевой Елизаветой ІІ, супругой Кейт Миддлтон, а также с тремя детьми: принцессой Шарлоттой, принцами Джорджем и Луи. Кроме того, королевская семья показала детский снимок принца Уильяма.

Архивные фото принца Уильяма Фото: instagram.com/theroyalfamily Архивные фото принца Уильяма Фото: instagram.com/theroyalfamily Архивные фото принца Уильяма Фото: instagram.com/theroyalfamily Архивные фото принца Уильяма Фото: instagram.com/theroyalfamily Архивные фото принца Уильяма Фото: instagram.com/theroyalfamily Архивные фото принца Уильяма Фото: instagram.com/theroyalfamily Архивные фото принца Уильяма Фото: instagram.com/theroyalfamily 1/7

Помимо фото, появилось также поздравление принца Уильяма с днем рождения.

"С днем рождения герцога Кембриджского! Герцог Кембриджский занимает второе место в очереди на трон. Его Королевское Высочество осуществляет ряд благотворительных мероприятий и проектов, а также выполняет публичные и официальные обязанности по поддержке Королевы в Великобритании и за рубежом, наряду с Герцогиней Кембриджской", – говорится в поздравлении.

Ранее мы также писали, что принц Гарри и Меган Маркл отделились от благотворительного фонда принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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