В сети появились архивные фото со свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

На днях российская актриса и радиоведущая Алла Довлатова поделилась с подписчиками на странице в Instagram архивными фото со свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

15 марта 1994 года Алла Пугачева и Филипп Киркоров официально стали мужем и женой. Радиоведущая опубликовала снимки артистов, сделанные во время регистрации их брака. Тогда звезды зарегистрировали свои отношения в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга.

Пугачева и Киркоров прожили в браке 11 лет. В 2005 году они объявили о расставании.

"15 марта – День отмечен двумя очень интересными свадьбами. В 1964 году в этот день поженились кинозвезда Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. А через 30 лет в России состоялась не менее интересная свадьба. В Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота (теперь Английская набережная) зарегистрировали свой брак Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Хотя 13 января 1994 они уже сыграли свадьбу в Москве, но мэр города Анатолий Александрович Собчак зарегистрировал их брак и в Санкт-Петербурге. Я тоже вышла замуж в этом Легендарном Дворце Бракосочетаний N1 и, хоть это было в 2007 году, там по-прежнему все сотрудники с придыханием и гордостью вспоминали свадьбу Аллы и Филиппа", написала Довлатова.

Пугачева и Киркоров. Фото: instagram.com/alla_dovlatova

Пугачева и Киркоров. Фото: instagram.com/alla_dovlatova

Недавно 68-летняя Алла Пугачева побывала на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина.

Напомним, Алла Пугачева устроила "праздник желтых цветов", который придумала еще в юности и отмечает на протяжении многих лет.