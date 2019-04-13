В сети появились детские фото Меган Маркл

Такой герцогиню Сассекскую еще никто не видел

Меган Маркл Фото: Getty Images

В сеть попали архивные фото семьи Меган Маркл, которые прежде никто не видел. На снимках, будущая герцогиня, которая готовится стать мамой в ближайшее время, запечатлена со своими близкими – мамой и бабушкой. Ценные кадры передал изданию Daily Mail дядя Меган Джозеф Джонсон.

Ценность снимков также заключается в том, что некоторые из них были сделаны спустя пару часов после рождения Меган 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. На архивных фотографиях также можно увидеть маму будущей принцессы Дорию и бабушку Жанетт.

Маленькая Меган Маркл с мамой – скриншот/Daily Mail

Маленькая Меган Маркл с мамой – скриншот/Daily Mail

Джозеф Джонсон также дал небольшое интервью таблоиду, в котором объяснил свой поступок и рассказал о воспитании Меган.

"Мне кажется, сейчас самое подходящее время, чтобы мир увидел другую сторону семьи Меган – позитивную сторону. И пусть они, наконец, все помирятся и станут принимать участие в жизни друг друга", – поделился Джонсон.

Маленькая Меган Маркл с мамой – скриншот/Daily Mail

Маленькая Меган Маркл с мамой и бабушкой – скриншот/Daily Mail

Он добавил, что большую роль в воспитании Меган как личности сыграли именно мама и бабушка. С последней Маркл провела большую часть своего детства, потому что Дориа была вынуждена выйти на работу сразу после родов.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл не будут афишировать рождение своего ребенка. Согласно сообщению Кенсингтонского дворца, герцоги Сассекские хотят отметить событие в кругу семьи.

Почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы, смотрите в нашем видео:

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