Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В сети появились детские фото Меган Маркл

Такой герцогиню Сассекскую еще никто не видел

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

В сеть попали архивные фото семьи Меган Маркл, которые прежде никто не видел. На снимках, будущая герцогиня, которая готовится стать мамой в ближайшее время, запечатлена со своими близкими – мамой и бабушкой. Ценные кадры передал изданию Daily Mail дядя Меган Джозеф Джонсон.

Ценность снимков также заключается в том, что некоторые из них были сделаны спустя пару часов после рождения Меган 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. На архивных фотографиях также можно увидеть маму будущей принцессы Дорию и бабушку Жанетт.

Маленькая Меган Маркл с мамой – скриншот/Daily Mail
Маленькая Меган Маркл с мамой – скриншот/Daily Mail

Джозеф Джонсон также дал небольшое интервью таблоиду, в котором объяснил свой поступок и рассказал о воспитании Меган.

"Мне кажется, сейчас самое подходящее время, чтобы мир увидел другую сторону семьи Меган – позитивную сторону. И пусть они, наконец, все помирятся и станут принимать участие в жизни друг друга", – поделился Джонсон.

Маленькая Меган Маркл с мамой – скриншот/Daily Mail
Маленькая Меган Маркл с мамой и бабушкой – скриншот/Daily Mail

Он добавил, что большую роль в воспитании Меган как личности сыграли именно мама и бабушка. С последней Маркл провела большую часть своего детства, потому что Дориа была вынуждена выйти на работу сразу после родов.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл не будут афишировать рождение своего ребенка. Согласно сообщению Кенсингтонского дворца, герцоги Сассекские хотят отметить событие в кругу семьи.

Почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы, смотрите в нашем видео:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Принц Гарри снимает документальный сериал о психическом здоровье "Отец" беременной Меган Маркл приехал в Британию Дата родов Меган Маркл: появилась новая информация
Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Хачапури на кефире на сковороде
Хачапури на кефире на сковороде
4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей
4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Шоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

Сегодня, 06:10Психология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам следует быть максимально осторожным, а Овнов ждут приключения

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса

Вчера, 12:13Fun

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:12Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Вчера, 08:54Fun

Туристка нашла "гениальный способ" не платить за багаж в самолете

Вчера, 05:34Travel

Названы города Европы, разочаровавшие туристов в 2019 году

Вчера, 05:18Fun

Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам помогут коллеги, а у Раков удачный день для подработки

Вчера, 05:03Fun

Не поступившая на бюджет девушка продает невинность за 154 тысячи гривен

11 апреляТехно

Найден древний предок iPhone в рабочем состоянии: видео

11 апреляТехно

Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

11 апреляFun

11 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

11 апреляFun

Молдаванка украсила Lamborghini миллионами кристаллов: фото и видео

11 апреляFun

Стоят две тысячи евро: на видео показали уникальных украинских котов

11 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

Новости партнеров

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Ксения Собчак и Константин Богомолов подтвердили свой роман
Ксения Собчак и Константин Богомолов подтвердили свой роман