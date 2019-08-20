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В сети появились фото экс-бойфренда Насти Каменских

Певица до Потапа встречалась с сыном бизнесмена

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которую недавно раскритиковали за новые пикантные фото, до отношений и свадьбы с рэпером Потапом встречалась с сыном бизнесмена Владимиром Дятловым.

Смотрите видео о том, как Настя Каменских и Потап отдохнули со звездными друзьями в Италии:

Роман между влюбленными закрутился еще в 2005 году, когда Настя и Владимир проходили обучение в украинско-американском гуманитарном институте Висконсинского международного университета (США). Но спустя время мужчине пришлось переехать из Киева в родной город Николаев. Тогда у пары ухудшились отношения и они расстались.

Фото: из соцсети
Фото: из соцсети

Владимир стал успешным бизнесменом, а в прошлом даже был депутатом. Как сообщает Maximum, Настя Каменских и Дятлов остались не просто друзьями, а даже окрестили ребенка и теперь остаются в статусе кумовей.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских показала очень смешное фото с Потапом. Такими звездных супругов поклонники еще не видели.

А накануне мы рассказывали о том, что в райдере Насти Каменских.

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