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В сети появились фото второго свадебного платья Хейли Бибер

На свадебной вечеринке модель танцевала в сексуальном наряде и кроссовках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер
Фото: instagram.com/justinbieber

В конце сентября Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли закрытую для посторонних свадьбу. Спустя некоторое время, в сети появились фото всех нарядов, в которых невеста танцевала на собственной вечеринке.

О свадьбе Джастина и Хейли Бибер смотрите в эксклюзивном сюжете:

Напомним, что под венец Хейли шла в шикарном платье от Вирджил Абло с открытой спиной и длинным шлейфом с вышивкой.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber

Для вечеринок модель выбрала не менее потрясающие наряды в тех же белых тонах. Фотографии Хейли Болдуин в ее свадебных луках были накануне опубликованы в Instagram.

Так, в начале вечера жена Джастина Бибера появилась в белоснежном платье от Ralph & Russo с высоким разрезом до середины бедра. Образ красотка дополнила босоножками Jimmy Choo.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
Фото: Instagram

Второй наряд – жемчужное платье от Vera Wang на тонких бретельках с пикантным декольте. Шпильку Бибер сменила на белые кроссовки.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
Фото: Instagram

Ранее мы писали, во сколько обошлась свадьба Джастина Бибера.

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