В сети появились фото второго свадебного платья Хейли Бибер
На свадебной вечеринке модель танцевала в сексуальном наряде и кроссовках
В конце сентября Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли закрытую для посторонних свадьбу. Спустя некоторое время, в сети появились фото всех нарядов, в которых невеста танцевала на собственной вечеринке.
О свадьбе Джастина и Хейли Бибер смотрите в эксклюзивном сюжете:
Напомним, что под венец Хейли шла в шикарном платье от Вирджил Абло с открытой спиной и длинным шлейфом с вышивкой.
Для вечеринок модель выбрала не менее потрясающие наряды в тех же белых тонах. Фотографии Хейли Болдуин в ее свадебных луках были накануне опубликованы в Instagram.
Так, в начале вечера жена Джастина Бибера появилась в белоснежном платье от Ralph & Russo с высоким разрезом до середины бедра. Образ красотка дополнила босоножками Jimmy Choo.
Второй наряд – жемчужное платье от Vera Wang на тонких бретельках с пикантным декольте. Шпильку Бибер сменила на белые кроссовки.
Ранее мы писали, во сколько обошлась свадьба Джастина Бибера.
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