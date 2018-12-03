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В сети появились романтические фото MONATIK с любимой женой

Возлюбленная певца адресовала ему трогательное сообщение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:56
Дмитрий Монатик. Фото: пресс-служба
Дмитрий Монатик. Фото: пресс-служба

Певец Дмитрий Монатик, который поделился снимком, где изображен с сыновьями, один из самых примерных семьянинов в украинском шоу-бизнесе. И пусть лица своих детей он пока не показывает, но снимками с любимой женой Ириной иногда делится в сети.

На этот раз совместным фото с мужем поделилась возлюбленная Монатика. На одном из фото Ирина нежно целует Диму в щеку. "Для меня и всех наших Дмитрий Монатик самый лучший! Артист, мужчина, человек!" – подписала изображения Ира.

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Дмитрий Монатик с женой Ириной
Фото: facebook.com/irina.demicheva

"Вы просто невероятная пара", "Красивые какие", "Безграничного счастья вам", "Какие вы красивые, счастливые и стильные", "Не могу налюбоваться", – пишут в комментариях под фото подписчики Ирины.

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Дмитрий Монатик с женой Ириной
Фото: facebook.com/irina.demicheva

Отметим, что на премии M1 Music Awards Дмитрий Монатик одержал победу в номинации "Проект года" вместе с Надей Дорофеевой.

К слову, MONATIK, который известен своими необычными перфомансами, показал мировой уровень live-выступления на церемонии вручения наград. Артист погрузил слушателей в психоделическую визуализацию атмосферы звука.

Сингл "То, отчего без ума" полюбился слушателям и за год стал настоящим народными хитом. Унисоны, под которые прошло выступление MONATIK на M1 Music Awards во Дворце спорта – абсолютная любовь артиста и его слушателя.

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Источник: "Сегодня"
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