В сети появилось архивное фото принцессы Дианы с сыновьями

На снимке принцесса Диана весело позирует с маленькими Уильямом и Гарри

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри Фото: Getty Images

Среди множественных фото королевской семьи Великобритании на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter появился редкий архивный снимок принцессы Дианы с сыновьями.

На фото улыбчивая Диана позирует с не менее веселыми сыновьями – 11-летним Уильямом и 9-летним Гарри.

"Герцог Кембриджский впервые посетил The Passage Charity в детстве в 1993 году вместе со своей матерью Дианой, принцессой Уэльской", – говорится на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

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Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри Фото: twitter.com/kensingtonroyal

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