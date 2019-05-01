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В сети появилось архивное фото пятилетней Джулии Робертс

Актриса умилила поклонников своей улыбкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:45
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Фото: Getty Images

Пожалуй, одной из самых главных изюминок знаменитой актрисы Джулии Робертс является ее ослепительная улыбка. На фан-странице Джулии в Instagram появился забавный коллаж из двух фото: на одном снимке актрисе всего пять лет, а на другом – 50.

"Всегда улыбается", – подписали снимок поклонники актрисы.

Джулия Робертс
Джулия Робертс
Фото: Instagram

"Самая красивая улыбка в мире", "Вы так красивы!", "Красавица", "Всегда красива", "Лучшая улыбка", "Всегда с ослепительной улыбкой".

Пока фаны восхищаются архивным фото звезды, Джулия выступает  с активной гражданской позицией и привлекает внимание к социальной проблеме. Робертс на своей странице в Instagram призывает создать во всем мире гендерно-нейтральные туалеты. На фоне двери одной из таких уборных Робертс сделала селфи и призвала всех поддержать организацию GLSEN, которая занимается внедрением этой идеи в школах и других заведениях страны.

Джулия Робертс. Фото: скриншот instagram.com/juliaroberts

Напомним, Джулия Робертс открыла секрет воспитания детей.

Ранее Джулия Робертс откровенно призналась, что талант в ее успешной карьере играет второстепенную роль. 

Джулия Робертс впервые рассказала о своем муже – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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