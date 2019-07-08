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В сети появилось новое фото со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова

Праздничным снимком певец поделился в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:34
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Со дня свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова, на которую супруги потратили впечатляющую сумму, прошло уже несколько дней, а в сети продолжают появляться новые фото пышного торжества. И пока экс-ведущая "Орла и Решки" не торопится рассказывать фолловерам о том, как прошел один из самых важных дней в ее жизни, звездный супруг Регины  – Влад Топалов показал в Instagram архивный снимок с гостями.

В этом видео узнайте, как сэкономить на организации свадьбы:

Так, в блоге российского певца появилась фотография, сделанная в день их свадьбы в Сорренто. Напомним, что Регина и Влад поженились 3 июля на шикарной арендованной вилле Astor, которая обошлась им в не менее 2,1 млн гривен.

На снимке, которым певец поделился с подписчиками, запечатлены сами молодожены, а также подружки невесты, жениха и другие гости. "Наша большая итальянская семья", – подписал кадр Топалов.

INSTAGRAM (@vladtopalovofficial)

Отметим, что для свадьбы Влад выбрал белый смокинг, который идеально сочетался с нарядом Регины. Ведущая надела белоснежное платье в пол с глубоким декольте и длинной фатой.

Ранее мы также писали о том, что украинская певица Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей.

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