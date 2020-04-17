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В Сети появилось первое видео с Меган Маркл и принцем Гарри после переезда в США

Супруги во время карантина доставляют местным жителям еду

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:39

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл после сложения королевских обязанностей переехали из Канады в Лос-Анджелес. По информации СМИ, они приобрели дом у Мэлона Гибсона и теперь ждут окончания карантина, чтобы бывшая актриса смогла приступить к работе. Супруги сейчас не теряют времени и начали заниматься волонтерством. Так, Меган Маркл и принц Гарри попали на видео в момент доставки еды.

Эти первые кадры бывших герцогов после их переезда в США. Супруги стали волонтерами благотворительной организации Angel Food, которая обеспечивает наиболее уязвимых граждан продуктами питания в условиях пандемии коронавируса.

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Они захотели поработать в качестве доставщиков еды и лично отвезли несколько заказов жителям Лос-Анджелеса. В сети появилось видео, на котором видно, как Меган Маркл и принц Гарри выполняют один из заказов в районе Западного Голливуда. Бывшие герцоги соблюдали все меры безопасности, надев маски и перчатки.

Также недавно Меган Маркл и принц Гарри признались, почему назвали первенца Арчи.

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