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В сети появилось последнее сообщение Юлии Началовой

Перед смертью Юлия Началова дала указания своему пиар-директору

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Юлия Началова
Юлия Началова
Фото: instagram.com/julianachalova

Известная российская певица Юлия Началова, которая умерла 16 марта 2019 года, незадолго до своей смерти переживала о том, что СМИ расскажут публике о ее болезни. В сети появилось последнее сообщение Юлии Началовой, адресованное пиар-директору Анне Исаевой, прозвучавшее в эфире шоу "Привет, Андрей" на канале "Россия-1". 

Так, за сутки до того, как Юлию должны были ввести в искусственную кому, она отправила Исаевой сообщение с некоторыми указаниями. "Аня. Надо написать, что натерла ножку от каблуков. Не надо упоминать суставы. Сустав там не вздулся. Просто натерла ногу. Мне ее подлечили профессионально. И исправь ошибки там", – потребовала знаменитость. 

Началова также попросила акцентировать внимание на том, что с ней все в порядке. "Скажи, такое время года. Авитаминоз. Скажи, чтобы они не занимались враньем, ахинеей", – добавила певица. 

Добавим, что пиар-менеджер артистки первой сообщила о смерти звезды. В своем Instagram она разместила публикацию со словами "Час назад перестало биться сердце нашей Юли". 

Юлия Началова скончалась в одной из клиник Москвы после сильного абсцесса. Сообщалось, что ее сердце не справилось с нагрузками, вызванными воспалительным процессом. Началову похоронили на Троекуровском кладбище 21 марта. 

Позднее сеть всколыхнуло видео с последнего концерта Юлии Началовой.  

Мы также писали от том, что отец Юлии Началовой откровенно рассказал о смерти дочери

О том, какие болезни лучше лечить за пределами Украины, смотрите в этом видео:

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