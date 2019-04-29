В сети появилось последнее сообщение Юлии Началовой

Перед смертью Юлия Началова дала указания своему пиар-директору

Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

Известная российская певица Юлия Началова, которая умерла 16 марта 2019 года, незадолго до своей смерти переживала о том, что СМИ расскажут публике о ее болезни. В сети появилось последнее сообщение Юлии Началовой, адресованное пиар-директору Анне Исаевой, прозвучавшее в эфире шоу "Привет, Андрей" на канале "Россия-1".

Так, за сутки до того, как Юлию должны были ввести в искусственную кому, она отправила Исаевой сообщение с некоторыми указаниями. "Аня. Надо написать, что натерла ножку от каблуков. Не надо упоминать суставы. Сустав там не вздулся. Просто натерла ногу. Мне ее подлечили профессионально. И исправь ошибки там", – потребовала знаменитость.

Началова также попросила акцентировать внимание на том, что с ней все в порядке. "Скажи, такое время года. Авитаминоз. Скажи, чтобы они не занимались враньем, ахинеей", – добавила певица.

Добавим, что пиар-менеджер артистки первой сообщила о смерти звезды. В своем Instagram она разместила публикацию со словами "Час назад перестало биться сердце нашей Юли".

Юлия Началова скончалась в одной из клиник Москвы после сильного абсцесса. Сообщалось, что ее сердце не справилось с нагрузками, вызванными воспалительным процессом. Началову похоронили на Троекуровском кладбище 21 марта.

Позднее сеть всколыхнуло видео с последнего концерта Юлии Началовой.

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