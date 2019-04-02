В сети появилось видео убийства рэпера Nipsey Hussle

Музыканта застрелили возле парковки в Лос-Анджелесе

Убит рэпер Nipsey Hussle Фото: Getty Images

1 апреля стало известно, что в США застрелили известного рэпера, номинанта на премию "Грэмми" Nipsey Hussle (настоящее имя – Эрмиесс Джозеф Асхедом). Убийство, в результате которого пострадали еще двое мужчин, произошло на парковке возле магазина одежды. Nipsey Hussle был доставлен в клинику, однако спасти музыканта не удалось.

А недавно в сети появилось видео, на котором запечатлено убийство рэпера Nipsey Hussle. Ролик опубликован на YouTube-канале издания TMZ.

Как сообщили представители правоохранительных органов, Асхедом должен был встретиться с ними, чтобы рассказать важную информацию с целью разоблачения банды, действующей в Лос-Анджелесе. Однако Nipsey Hussle так и не успел поделиться информацией, которой обладал, с полицией.

Отметим, один из мужчин, которые пострадали в результате инцидента, отказался от врачебной помощи, а другой пребывает под наблюдением медиков.

Напомним, ранее во Флориде, США, застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного также под псевдонимом XXXTentacion.

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