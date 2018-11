В сети появился новый клип на известную песню The Beatles

Видео создано на песню Glass Onion

Недавно специальное юбилейное издание легендарного альбома "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" ("Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера", 1967) группы The Beatles продали на аукционе. А теперь в сети появился новый клип на одну из песен легендарной британской группы.

Ролик был создан на песню Glass Onion из альбома White Album, которому уже исполнилось 50 лет. Клип представляет собой серию снимков с участниками коллектива на фоне анимационных эффектов.

Автором видео выступил британский художник Ричард Гамильтон в тандеме с бас-гитаристом группы Полом Маккартни. В настоящее время полноценная версия клипа доступна на сервисе Apple Music.

Legends!

Watch the video for the @thebeatles' #GlassOnion, only on Apple Music.https://t.co/0pUbUGK9s2 pic.twitter.com/W0M5k9NA1j