В сети появился новый клип на известную песню The Beatles

Видео создано на песню Glass Onion

The Beatles. фото: Getty

Недавно специальное юбилейное издание легендарного альбома "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" ("Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера", 1967) группы The Beatles продали на аукционе. А теперь в сети появился новый клип на одну из песен легендарной британской группы.

Ролик был создан на песню Glass Onion из альбома White Album, которому уже исполнилось 50 лет. Клип представляет собой серию снимков с участниками коллектива на фоне анимационных эффектов.

Автором видео выступил британский художник Ричард Гамильтон в тандеме с бас-гитаристом группы Полом Маккартни. В настоящее время полноценная версия клипа доступна на сервисе Apple Music.

Напомним, 16 января поклонники группы The Beatles отмечали World Beatles Day – именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная четверка. В честь Международного дня "Битлз" мы вспоминали, в каких фильмах звучат их замечательные песни.