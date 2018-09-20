В сети появился посмертный клип рэперов Lil Peep и XXXTentacion

Ролик сразу стал хитом сети и набрал более 3 миллионов просмотров

XXXTentacion. Фото: twitter.com/kanyewest/

Недавно практически в одно время скончались американские рэперы. А теперь в сети появилась совместная работа рэперов Lil Peep и XXXTentacion. Оба исполнителя на момент выхода трека умерли.

Отметим, что композиция под названием Falling Down появилась на YouTube-канале Lil Peep. А о самом выходе посмертного река рэперов сообщила мать XXXTentacion. Женщина написала "от меня и мамы Lil Peep".

Ролик сразу стал хитом сети и набрал более 3 миллионов просмотров.

Напомним, в ноябре 2017 года в США умер 21-летний американский рэпер Lil Peep во время гастрольного тура. Музыкант умер из-за передозировки наркотиков, хотя многие сообщают, что была передозировка успокоительными.

Кроме того, в США был застрелен рэпер Джимми Уопо. Нападение на него неизвестные совершили в Питтсбурге.