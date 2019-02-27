В сети появился тот самый скандальный договор НОТУ

Пункты договора НОТУ, который должен подписать представитель Украины на "Евровидении", никак нельзя назвать кабальными

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019" состоялся еще 23 февраля, но представитель Украины на конкурсе так и не определен. Победительница Нацотбора певица MARUV отказалась представлять Украину на "Евровидении 2019", ссылаясь на "кабальные" пункты договора с НОТУ. Но как на самом деле выглядит скандальный документ?

Общественный вещатель, в связи с множеством вопросов и ажиотажем вокруг Нацотбора 2019, опубликовал пункты договора НОТУ с представителем Украины на "Евровидении" и сообщил, что это стандартные условия для всех артистов, которые собираются представить страну на конкурсе.

Пункты договора НОТУ:

Не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любых высказываний, жестов и других действий, не предусмотренных сценарием.

Участвовать в репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промотурах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором.

Не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению "Евровидения" без предварительного согласования.

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019" Фото: Сегодня

Не допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте.

Не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины.

Не гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса.

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Подготовить необходимые документы для въезда на территорию страны проведения "Евровидения".

Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в "Евровидении" (все участники Нацотбора заранее осведомлены).

Передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсное сочинение и права на материалы, используемые в связи с "Евровидением".

Уплатить штраф в случае нарушения обязательств или нанесения ущерба (2 млн грн).

Отметим, судя по всему, именно данные пункты победительница Нацотбора на "Евровидение 2019" певица MARUV назвала "кабальными".

Тем временем финалисты Нацотбора один за другим отказываются представлять Украину на "Евровидении 2019": Freedom Jazz, KAZKA, а также Brunettes Shoot Blondes сообщили, что не поедут на конкурс.

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