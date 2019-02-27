Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В сети появился тот самый скандальный договор НОТУ

Пункты договора НОТУ, который должен подписать представитель Украины на "Евровидении", никак нельзя назвать кабальными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"
Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019" состоялся еще 23 февраля, но представитель Украины на конкурсе так и не определен. Победительница Нацотбора певица MARUV отказалась представлять Украину на "Евровидении 2019", ссылаясь на "кабальные" пункты договора с НОТУ. Но как на самом деле выглядит скандальный документ?

Общественный вещатель, в связи с множеством вопросов и ажиотажем вокруг Нацотбора 2019, опубликовал пункты договора НОТУ с представителем Украины на "Евровидении" и сообщил, что это стандартные условия для всех артистов, которые собираются представить страну на конкурсе. 

Пункты договора НОТУ:

  • Не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любых высказываний, жестов и других действий, не предусмотренных сценарием.
  • Участвовать в репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промотурах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором.
  • Не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению "Евровидения" без предварительного согласования.

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"
Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"
Фото: Сегодня

  • Не допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте.
  • Не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины.
  • Не гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса.

Читайте также
Глава НОТУ об участниках Нацотбора: "Потеряете сознание, когда услышите правду"

  • Подготовить необходимые документы для въезда на территорию страны проведения "Евровидения".
  • Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в "Евровидении" (все участники Нацотбора заранее осведомлены).
  • Передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсное сочинение и права на материалы, используемые в связи с "Евровидением".
  • Уплатить штраф в случае нарушения обязательств или нанесения ущерба (2 млн грн).

Отметим, судя по всему, именно данные пункты победительница Нацотбора на "Евровидение 2019" певица MARUV назвала "кабальными".

Тем временем финалисты Нацотбора один за другим отказываются представлять Украину на "Евровидении 2019": Freedom Jazz, KAZKA, а также Brunettes Shoot Blondes сообщили, что не поедут на конкурс.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Итоги Нацотбора на "Евровидение 2019": беременность, слезы и политический скандал Скандалы Нацотбора на «Евровидение-2019»: Кабмин нашел решение проблемы Немножко сбавьте обороты: певица MARUV эмоционально обратилась к поклонникам
НОТУ нацотбор на Евровидение Евровидение 2019
Реклама

Новости партнеров

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 
И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 
Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой
Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Wellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

Сегодня, 09:47Fun

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

Вчера, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Вчера, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Вчера, 09:35Техно

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

Вчера, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Вчера, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляТехно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

25 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

25 февраляАфиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

25 февраляFun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

25 февраляШоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

25 февраляТехно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

25 февраляТехно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

Новости партнеров

12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению
MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
MARUV розкрила вимоги договору для участі у Євробаченні-2019
MARUV розкрила вимоги договору для участі у Євробаченні-2019
Деле Алли бросил свою девушку-модель и закрутил роман со звездой
Деле Алли бросил свою девушку-модель и закрутил роман со звездой
Ленивые вареники на завтрак
Ленивые вареники на завтрак