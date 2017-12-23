В Сети появился трейлер ремейка "За бортом" с Анной Фэрис и Евой Лонгорией
В оригинале ленты снимались Голди Хоун и Курт Рассел
В сети появился трейлер ремейка легендарного фильма "За бортом". В оригинальной версии картины главные роли исполнили Голди Хоун и Курт Рассел. В обновленной версии снялись Анна Фэрис, Ева Лонгория и Эухенио Дербес.
В новом варианте "За бортом" все будет наоборот: богатый и избалованный красавчик станет объектом мести со стороны молодой матери-одиночки из рабочего класса.
Картина выйдет в прокат в апреле 2018 года.
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