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В сети "рассекретили" совместный отдых Насти Каменских и Потапа

Предполагается, что знаменитости отдыхают вместе в Позитано, Италия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:13
Потап и Настя. Фото: Instagram
Потап и Настя. Фото: Instagram

В прошлом один из самых популярных дуэтов эстрады – Потап и Настя Каменских сделали паузу в творчестве, но, похоже, что не в своих отношениях. Слухи о том, что пара вместе ходят давно, однако ни Настя, ни Алексей (настоящее имя Потапа – ред.) не подтверждают эту информацию. Известно, что у Насти Каменских есть любимый человек, отношения с которым она не афиширует. О личной жизни Потапа на данный момент мало что известно.

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Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала несколько ярких фото со своего отдыха в Позитано, Италия. Внимательные подписчики певицы заметили, что фото с такими же пейзажами на заднем плане и из того же места публикует и Потап.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

В комментариях под фото звезды разгорелись споры и дискуссии по поводу того, что Настя и Потап якобы отдыхают вместе.

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Напомним, Настя Каменских порадовала поклонников откровенными фото в купальниках.

Ранее певица продемонстрировала нежный образ в стильном платье.

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Источник: "Сегодня"
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