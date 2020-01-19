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В сети разгорелся скандал из-за Анастасии Заворотнюк: что произошло

Актриса якобы отдыхает в Тайланде вместе с мужем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Анастасия Заворотнюк с мужем
Анастасия Заворотнюк с мужем
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым якобы заметили на курорте в Таиланде. В сети появилось фото, на котором рассмотрели онкобольную звезду и ее супруга. В сети из-за данной новости разгорелся настоящий скандал.

Почему Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме, смотрите в сюжете:

Российские СМИ начали публиковать фото, на которых "засветились" Заворотнюк и Чернышев. Издание "Версия. Инфо" пишет, что знаменитости перемещались в группе туристов и скрывалась от камер.

Действительно ли на снимке Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев – сказать сложно, так как фигуры, которые приняли за актрису и фигуриста, находятся очень далеко. Тем не менее, отмечается, что телосложение, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду "Моей прекрасной няни".

Фото: versiya.info
Фото: versiya.info

Пользователей сети разгневала данная информация. Новость считают ложной, а ресурс обвиняют в намерении пропиариться за счет актрисы. "Если присмотреться, то и Кобзона можно увидеть", – шутит один из комментаторов.

Напомним, ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из клиники. Однако, в каком состоянии сейчас находится знаменитость, достоверно неизвестно.

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