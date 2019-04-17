В шоу "Дивовижні люди" примет участие парень, имитирующий более 100 звуков

Сейчас Вячеслав Марийко – офицер Вооруженных Сил Украины

Вячеслав Марийко Фото: пресс-служба канала "Украина"

В субботу, 20 апреля, в 21:00 в эфире канала "Украина" выйдет предфинальный выпуск телепроекта "Дивовижні люди". В нем определится последний участник Лиги суперлюдей, который будет бороться за победу в финале супершоу. Одним из героев девятого эпизода станет невероятный "солдат-звук", который может воспроизводить множество различных звуков, как, например, скрип снега или шум самолета.

26-летний Вячеслав Марийко имитирует различные звуки. Парень мог бы зарабатывать своим поразительным умением, однако это не основная его занятость. Сейчас Вячеслав – офицер Вооруженных Сил Украины. Кроме того, он работает криминальным экспертом в биологической лаборатории, где определяет ДНК-профили подозреваемых и потерпевших.

"Однажды я шел по улице и прокашливался. Заметил, что этот кашель очень похож на пилу, и мне стало интересно, какие еще звуки я могу имитировать. Чтобы почерпнуть что-то новое, решил пойти на специальные курсы", – рассказал участник супершоу "Дивовижні люди".

Александр Скичко и Вячеслав Марийко Фото: пресс-служба канала "Украина"

Способность Вячеслава очевидна, однако его отец не воспринимает ее всерьез. Говорит, что это просто баловство, которым себя и семью не прокормишь. Сам парень отмечает: если ему удастся выиграть 100 000 гривен, потратит их на создание театра звуковой имитации.

"Когда я слышу какой-то новый звук, сразу думаю, в какой части голосового аппарата его можно найти. Можно имитировать с помощью горла, губ, зубов или языка. Дальше просто пробую, и если орган был выбран правильно – то звук получится", – делится секретом Вячеслав.

В супершоу "Дивовижні люди" участнику необходимо будет озвучить 10 видеофрагментов так, чтобы звездные эксперты только по звуку определили, что показано на видео. Удастся ли ему справиться с непростой задачей и удивить экспертов и зрителей?

Напомним, девушка с уникальной мышечной памятью приняла участие в шоу "Дивовижні люди".

Напомним, седьмой финалист шоу "Дивовижні люди" рисует два портрета одновременно обеими руками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram