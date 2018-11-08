В штанах со змеиным принтом: Тоня Матвиенко показала, как выглядела 7 лет назад

Исполнительница поделилась архивным фото

Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко, которая трогательно поздравила дочь с 20-летием, вспомнила былые времена. Артистка поделилась архивным фото, сделанным семь лет назад.

На изображении Матвиенко позирует вместе с ведущим Анатолием Анатоличем. На фото Тоня предстает в штанах со змеиным принтом и в черной обтягивающей кофте. Как сообщила певица, фотография была сделана в 2011 году во время ее участие в проекте "Голос страны".

"Facebook сегодня напомнил про семь лет назад", – прокомментировала Тоня фото.

Тоня Матвиенко 7 лет Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, что Тоня Матвиенко была участницей первого сезона талант-шоу "Голос страны" в 2011 году. Там исполнительница познакомилась со своим будущем мужем, певцом Арсеном Мирзояном. 15 января 2016 года Матвиенко родила возлюбленному дочь, которую назвали Ниной. Через полтора года, 15 июня 2017 года, они узаконили свои отношения. Отметим, что, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились во второй раз в Таиланде в этом году. Заодно влюбленные съездили в медовый месяц.