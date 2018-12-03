"В скольких комментах летело к вам зло": Потап обратился к группе "Время и Стекло"
Продюсер поздравил дуэт с восьмилетием
Репер и продюсер Потап, который затусил в киевском ресторане с солистом Rammstein, обратился к своим подопечным, группе "Время и Стекло". На днях коллектив отпраздновал 8-летие существования на украинской сцене.
В связи с этим гордый продюсер записал видео, в котором посвятил участникам группы Наде Дорофеевой и Позитиву стихотворение. "Ой, у скольких людей с головой не в порядке, в скольких комментах летело к вам зло. А вы всех раз – разорвали на тряпки. Время любимое и и стекло", – продекламировал Потап, лежа на диване.
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Он также добавил, что поздравляет группу с восьмилетием и назвал себя "другом и фанатом" дуэта.
"Поздравляю с днем рождения группу, мне давно нравится их творчество", "Спасибо за классную музыку", "Самая сочная группа современности как ни крути", – присоединились поклонники к поздравлениям.
Напомним, что "Время и Стекло" стали "Группой года" по версии премии M1 Music Awards 2018. О том, как прошла церемония вручения наград вы можете прочитать в нашем материале.