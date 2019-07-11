Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В спальню Елизаветы II пытался прорваться 22-летний парень

Нарушителя задержали за четыре минуты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

Посягнул на монарший покой. Этой ночью в спальню королевы Елизаветы II прорывался 22-летний молодой человек. Парень перелез через забор и почти пробрался в Букингемский дворец. Мужчина бил во все двери, чтобы его пропустили внутрь монаршего дома.

Однако наглеца задержали за четыре минуты. Зачем парень залез на территорию королевского дома – неизвестно. Оружия или взрывчатки у нарушителя не нашли. Полицейские предполагают, он хотел добраться спальни королевы. В то время Ее Величество спала.

Читайте также
Елизавета ІІ ведет тайный дневник, который разрешено читать лишь одному человеку

Напомним, накануне королева Великобритании Елизавета II стала гостьей события, на котором отметили столетие исследований в Кембриджском национальном институте агроботаники. В честь визита британской королевы на территории заведения сотрудники института решили посадить дерево. Неожиданностью для всех стало то, что Елизавета II отказалась от помощи и сама взяла лопату, чтобы засыпать растение землей.

Также мы сообщали, что Елизавета II частично передала свои полномочия Кейт Миддлтон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Идеальное сочетание цветов: Елизавета II в светлом наряде посетила церковную службу Елизавета II взяла под контроль жизнь Меган Маркл и принца Гарри - СМИ Очень необычно: Елизавета II приготовила подарок Меган Маркл ко дню рождения
Елизавета II королева букингемский дворец
Реклама

Новости партнеров

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 17:02Fun

Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

Сегодня, 10:26Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Сегодня, 08:03Fun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

Сегодня, 06:43Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 11 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:23Шоу-бизнес

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

Вчера, 19:02Fun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

Вчера, 07:27Техно

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

9 июляTravel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

9 июляШоу-бизнес

На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой

9 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

9 июляFun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

9 июляШоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

9 июляFun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

9 июляWellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

9 июляТехно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

Новости партнеров

Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Почему девушки интересуются женатыми мужчинами
Почему девушки интересуются женатыми мужчинами
Россия начнет разработку атомного тяжелого авианосца
Россия начнет разработку атомного тяжелого авианосца
Полина Гагарина публично унизила Викторию Дайнеко
Полина Гагарина публично унизила Викторию Дайнеко
Кнея Васильева. Неуловимый папа
Кнея Васильева. Неуловимый папа
Дарья Юрская: «Отец отказывался меня понимать»
Дарья Юрская: «Отец отказывался меня понимать»
Внебрачный сын Валерия Меладзе растет красавчиком
Внебрачный сын Валерия Меладзе растет красавчиком
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь