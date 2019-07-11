В спальню Елизаветы II пытался прорваться 22-летний парень
Нарушителя задержали за четыре минуты
Посягнул на монарший покой. Этой ночью в спальню королевы Елизаветы II прорывался 22-летний молодой человек. Парень перелез через забор и почти пробрался в Букингемский дворец. Мужчина бил во все двери, чтобы его пропустили внутрь монаршего дома.
Однако наглеца задержали за четыре минуты. Зачем парень залез на территорию королевского дома – неизвестно. Оружия или взрывчатки у нарушителя не нашли. Полицейские предполагают, он хотел добраться спальни королевы. В то время Ее Величество спала.
Напомним, накануне королева Великобритании Елизавета II стала гостьей события, на котором отметили столетие исследований в Кембриджском национальном институте агроботаники. В честь визита британской королевы на территории заведения сотрудники института решили посадить дерево. Неожиданностью для всех стало то, что Елизавета II отказалась от помощи и сама взяла лопату, чтобы засыпать растение землей.
Также мы сообщали, что Елизавета II частично передала свои полномочия Кейт Миддлтон.
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