В США на Мадонну подал в суд ее же фанат – СМИ

Поклонник певицы огорчен переносом времени концерта

Мадонна Фото: Getty Images

С Мадонной, которую обвинили в расизме из-за фотографии в Twitter, намерен судиться ее же поклонник. Мужчина требует возместить ущерб за концерт, который начнется позднее запланированного времени, сообщает CNN.

Смотрите видео, почему Мадонна отменила свой концерт:

Возмущенный фанат подает в суд на звезду, потому что та, по его мнению, нарушила договор между артистом и зрителем. Все дело в том, что Нейт Голландер, а именно так зовут поклонника Мадонны, приобрел три билета на будущее шоу поп-королевы, которое состоится 17 декабря на пляже Fillmore Miami. Изначально начало концерта было запланировано на 20:30 по местному времени, а после певица изменила его на 22:30.

Голландер подал иск против Мадонны в суд округа Майами-Дейд. Он утверждает, что изменение времени начала шоу – это нарушение договора между певицей и покупателем билетов.

Кроме того, за три билета Нейт заплатил 1025 долларов, но поскольку показ шоу перенесли на более позднее время, он утверждает, что он и другие обладатели билетов "понесли убытки".

Недавно мы рассказывали о самых громких скандалах Мадонны.

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