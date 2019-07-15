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В США найдено тело известного актера и его собаки: подробности

Погиб американский актер Чарльз Левин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:13
Умер известный актер Чарльз Левин
Умер известный актер Чарльз Левин
Фото: Getty Images

Известный голливудский актерЧарльз Левин пропал на прошлой неделе вместе со своей собакой. Обнаружив это, сын звезды обратился в полицию, в результате чего были организованы поиски актера. А теперь стало известно, что, по предварительным данным, тело Чарльза Левина было найдено в Орегоне, США, на глухой дороге. Об этом сообщает CNN.

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Тело мопса Левина по кличке Мишка Бу было найдено в транспортном средстве, а останки актера (предположительно) были обнаружены возле автомобиля местным жителем. Правоохранительные органы предполагают, что актер ехал на машине, однако припарковал транспортное средство из-за отсутствия возможности проехать по выбранной дороге. 

"Исходя из обстоятельств, существует высокая вероятность того, что останки принадлежат Чарльзу Левину", – утверждает полиция.

Так или иначе, в настоящий момент ведется экспертиза. Отметим, что было дальше, почему Чарльз Левин и его пес мертвы – пока не сообщается.

Голливудский актер Чарльз Левин умер в возрасте 70 лет. Он известен благодаря ролям в таких картинах, как: "Сайнфелд", "Манхэттен", "Без правил", "Проказник из психушки" и многих других.

Ранее мы также писали, что умер звезда фильма "Люди в черном".

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