В США покажут провокационный фильм с участием Меган Маркл

Фильм снят еще в 2011 году

Меган Маркл Фото: Getty Images

К супруге принца Гарри Меган Маркл сейчас особое внимание со стороны СМИ и поклонников королевской семьи. Отчасти, из-за скандального интервью одного известного журналиста, в котором он назвал герцогиню Сассекскую карьеристкой.

Впрочем, о Меган Маркл говорят не только, когда вспоминают королевскую семью или скорые роды. Недавно в СМИ появилась информация о том, что Меган, которая до замужества была известной актрисой, предложили сыграть в сериале "Форм-мажоры" эпизодическую роль. Вроде как она и отказалась, вроде с актерской карьерой покончено, но тут мир шоу-бизнеса и светских тусовок всколыхнула очередная новость – на экраны выйдет провокационный фильм с участием Меган Маркл.

Роль в фильме весьма провокационна, Меган примеряет много соблазнительных нарядов. Правда, и фильм снят еще в 2011 году, когда она даже не была знакома с Гарри.

Так, в конце в 2019 года в США собираются повторно выпустить фильм "Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз" ("The Boys and Girls Guide to Getting Down"). В картине, снятой Полом Сапиано, жена принца Гарри появится в роли Даны – сексуальной представительницы американской молодежи, отрывающейся на громких вечеринках Лос-Анджелеса.

Напомним, популярный сериал "Форс-мажоры" (Suits) закроют после девятого сезона. Причиной этого стали стабильно падающие рейтинги и эксперты подозревают, что виной таких низких цифр как раз является отсутствие персонажа, которого играла Меган Маркл.

